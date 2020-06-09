Başkan Kılca: “Salgında belediye olarak iyi bir süreç yönettik”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Haziran ayı olağan meclis toplantısı yaklaşık üç ay sonra ilk defa yüz yüze yapıldı.

Sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi önlemlerle gerçekleştirilen toplantıda mevcut komisyonların faaliyetleri ile önerilerinin ele alınmasının yanı sıra yeni komisyonların oluşturulması gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Haziran ayı olağan meclis toplantısının uzun aradan sonra ilk defa yüz yüze yapılması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.

“Karatay Belediyesi olarak salgın sürecini iyi yönettik”

Başkan Hasan Kılca, salgın sürecinin başladığı Mart ayı başından bu yana Karatay Belediyesi olarak aldıkları kararlar, tedbir ve faaliyetler hakkında meclis üyelerini de bilgilendirdi. Karatay Belediyesi olarak süreci iyi yönettiklerini belirten Hasan Kılca, “Hizmet binamız ile hizmet verdiğimiz bütün tesislerde gerekli bütün önlemleri aldık. Bu kapsamda binamız ve tüm tesislerimizde sık sık dezenfekte çalışması yaptık. Yine personelimiz ve hizmetlerimizden faydalanmak için belediyeye gelen vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanması konusunda gerekli tedbirler aldık. İlçedeki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, süreç boyunca rutin bir şekilde ekiplerimiz tarafından sık sık dezenfekte edildi. Bu süreçten etkilenen esnafı da unutmadık ve belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan esnaftan işyerleri kapalı olduğu süre boyunca kira bedeli almadık. Yine belediyemizin kiracısı olan ve işletmesi açık olan tüm esnafın da kira ödemelerini gecikme zammı yansıtmadan 2 ay süreyle erteledik. Tüm işyerlerinde sıkı denetimler yaptık, denetimlere devam ediyoruz. İlçemizde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan meydan, cadde ve kaldırımları personelimiz araçlarla yıkayarak dezenfekte etti” dedi.