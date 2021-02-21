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Başkan Kılca: “Sporu çocuklarımıza sevdirmeye devam edeceğiz”

21.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yeniden faaliyetlerine başlayan Karatay Belediyespor Kulübü, pandemi kural ve tedbirleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.Çocuk ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporcunun yeteneği olduğu branşta kendini daha da geliştirmeyi amaçlayan kulüp, Taekwondo, Voleybol, Kick Boks, Cimnastik ve Güreş branşlarında faaliyet gösteriyor.Bu yıl toplamda 181 sporcunun bulunduğu Karatay Belediyespor Kulübü, alanında uzman ve başarılı antrenörler eşliğinde planlı ve disiplinli antrenmanlarla yoluna devam ediyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yeniden faaliyetlerine başlayan Karatay Belediyespor Kulübü, pandemi kural ve tedbirleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.
Çocuk ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporcunun yeteneği olduğu branşta kendini daha da geliştirmeyi amaçlayan kulüp, Taekwondo, Voleybol, Kick Boks, Cimnastik ve Güreş branşlarında faaliyet gösteriyor.
Bu yıl toplamda 181 sporcunun bulunduğu Karatay Belediyespor Kulübü, alanında uzman ve başarılı antrenörler eşliğinde planlı ve disiplinli antrenmanlarla yoluna devam ediyor. Konya’ya çeşitli spor dallarında başarılar kazandırmayı amaçlayan kulüp yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları, işi oldukça sıkı tutuyor. Üstelik aradan kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Karatay Belediyesporlu yıldızlar, ulusal ve uluslararası platformda önemli birçok başarı da elde etti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ulusal ve uluslararası turnuva ile şampiyonalara hazırlanan Karataylı minik yıldızları yakından takip ediyor, sık sık onlarla bir araya geliyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda kulüp bünyesinde faaliyet gösteren Cimnastik Takımı’nın antrenmanına katıldı. Kulüp yöneticileri ve hocalardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak uzman antrenörler eşliğinde gençleri hem Konya sporuna hem ülke sporuna hem de hayata hazırlamak adına yapılan bu çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

"Sporu çocuklarımıza sevdirmeye devam edeceğiz"
Kılca, Karatay’da spor alanında güçlü bir potansiyel gördüklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Karatay Belediyespor Kulübümüz bünyesinde çalışmalarına devam eden yavrularımızı ziyaret ettik. Göreve gelir gelmez Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurmuştuk. Hemen akabinde de Karatay Belediyespor Kulübümüzü canlandırdık. Bizler de sık sık yavrularımızla bir araya gelerek çalışmalarına katılıyoruz onlara destek veriyoruz. Aradan çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen milli sporcular seviyesinde çocuklarımızın yetişmesine katkı sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok branşta hizmet veren kulübümüz, pandemi dolasıyla şu anda 5 branşla çalışma yapıyor. Tabi salgının olduğu bu dönemde sporun önemi bir kat daha artmış oldu. Evlerimizden çok çıkamadığımız bu dönemde ekran bağımlılığına karşılık olarak en güzel çözümün spor yapmak olduğunu biliyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel anlamda yetişmeleri için gereken her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, onların eğitimi ve gelişmesine yönelik daha birçok projeyi bir bir hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ilçemizde sporu çocuklarımıza sevdirmeye ve hangi spor branşında ilerlemek isterlerse onların yanında olmaya devam etmektir.”

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