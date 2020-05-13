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Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata

KONYA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 40 gün sonra yeniden dışarı çıkan çocukların heyecanına ortak oldu.

Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 40 gün sonra yeniden dışarı çıkan çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Kılca oyun oynadığı çocuklara maske ve çikolata hediye etti.
Yeni Tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle parkları doldurdu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesi Aşkar Höyüğü Parkı’na giderek aileleriyle birlikte oynayan çocuklarla buluştu. Çocuklarla bir süre sohbet eden, onlara ve ailelerine maske ile çikolata dağıtan Başkan Hasan Kılca, çocuklara hediye ettiği topaçları da birlikte deneme fırsatı buldu.
Başkan Kılca, çocukların uzun bir süredir dışarı çıkamadığını hatırlatarak, kısa bir süreliğine de olsa bugünün çocuklar için faydalı olduğunu söyledi. Korona virüsün ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana salgının önlenmesi adına dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere gerekli bütün önlemleri aldıklarının altını çizen Hasan Kılca, “Korona virüs ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, parklarımızda, ortak yaşam alanlarımızda kısacası Karatayımızın dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyor. Çocuklarımız için de 4 saatlik serbesti kararının alınmasıyla parklarımızda aynı hassasiyetle dezenfekte çalışması yapıldı. Parklara gelen yavrularımızın gönül rahatlığıyla oynayabilmesi adına her türlü önlemi aldık. Gerçekten de uzun bir süredir çocuklarımızın bu rengarenk, bu cıvıl cıvıl tabloyu çok özlemişiz. Biraz daha sabreder önlemlerimizi alırsak inşallah yakın bir zamanda tüm ülkemiz, şehrimiz ve bütün sokaklarımız yeniden bu görüntülerle dolup taşacaktır” dedi.

Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata

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