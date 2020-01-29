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Başkan Kılca’dan Elazığ ve Malatyalılar derneğine ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 29.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden dolayı, Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm imkanlarını seferber ederek, deprem bölgesinde vatandaşların hüzünlerini paylaşıp yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Doğal afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.

Başkan Kılca’dan Elazığ ve Malatyalılar derneğine ziyaret

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden dolayı, Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm imkanlarını seferber ederek, deprem bölgesinde vatandaşların hüzünlerini paylaşıp yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Doğal afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin. Zor zamanlar tabii ki. Birliğimizi ve beraberliğimizi göstermemiz açısından da önemli zamanlar. Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attı. Millet olabilme bilinci, bu tip durumlarda birlikte olabilmeyi ve altından kalkabilmeyi gerektiriyor. Depremin ardından hızlı bir şekilde tüm imkanları seferber eden devletimiz ve milletimiz, inanıyorum ki bölgedeki yaraları en kısa sürede saracaktır. Bölüşen, paylaşan, el uzatan necip milletimiz var olsun. El ele, omuz omuza, gönül gönüle olduğumuzda bizden güçlüsü yok. Merkez üssü Sivrice olan depremle bir kez daha gördük ki Türkiye birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz böyle güçlü olduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizi kimse yıkamaz" dedi.

“Şehirlerimiz arasında gönül köprüsü var”
Başkan Hasan Kılca, "Konya ile Elazığ ve Malatya şehirlerimiz arasında bir gönül köprüsü var. Konya olarak Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı.
Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Özler ve Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Özgül, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; maddi ve manevi desteklerinden dolayı Konya’ya teşekkür etti.

Başkan Kılca’dan Elazığ ve Malatyalılar derneğine ziyaret

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