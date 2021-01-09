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Başkan Kileci’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Başkan Kileci’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Güçlü basın demokrasinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.Başkan Kileci basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Güçlü basın demokrasinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.
Başkan Kileci basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Mesajında, demokratik hayata güç veren gazetecilerin ifade ettiği anlam oldukça büyük olduğunu belirten Kileci, “Biliyorsunuz gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar kazandıran 212 Sayılı Yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile birlikte, ülkemizde her yıl 10 Ocak, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanıyor. Tarafsız, özgür, ilkeli ve Basın Ahlak Yasası’na uyan bir medya, bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Zira gazetecilerimiz bir haber alma kaynağı olarak bizim gündemimizi belirliyor ve hayatın her alanındaki farkındalığımızı geliştiriyorlar. Demokratik hayata güç veren gazetecilerimizin bizim için ifade ettiği anlam oldukça büyüktür. Ayrıca mesai saati gözetilmeden icra edilen bu meslek, yüksek fedakârlıklar gerektirir. Biliyorsunuz pandemi döneminde birçok gazetecimiz Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti. Mesleğinin gereğini büyük bir özveri ile yerine getirirken yaşamını yitiren gazetecilerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlkeli, tarafsız ve fedakârca çalışan tüm gazetecilerimizin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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