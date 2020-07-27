YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Kılıç Bafra’yı karış karış dolaşıyor

Başkan Kılıç Bafra’yı karış karış dolaşıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç; uzak yakın ayrımı yapmadan, ilçenin tüm mahallelerini karış karış dolaşmaya devam ediyor.Bafra şehir merkezine 37 km uzaklıkta Bengü, 33 km uzaklıkta olan Başkaya, 31 km mesafede olan İğdir ve 29 km uzaklıktaki Yiğitalan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç; uzak yakın ayrımı yapmadan, ilçenin tüm mahallelerini karış karış dolaşmaya devam ediyor.
Bafra şehir merkezine 37 km uzaklıkta Bengü, 33 km uzaklıkta olan Başkaya, 31 km mesafede olan İğdir ve 29 km uzaklıktaki Yiğitalan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Kılıç ayrıca Bengü Ambaryanı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi seyyar taş kırma makinesi çalışma alanında inceleme yaparak, Komşupınar Mahalle Muhtarı Osman Kurt ve ekip çalışanları ile değerlendirmelerde bulundu.

“Söz verdiğimiz gibi”
Uzak yakın demeden vatandaşların ayağına gittiklerini belirten Kılıç, "Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz” dedi.

“Bafra’yı karış karış dolaşıyoruz”
"Gidemediğin yer senin değildir" sözünden hareketle uzak mahallelerden yakın mahallelere, sorunu daha fazla olan bölgelerden daha az olan bölgelere doğru bir ziyaret takvimi oluşturduklarını anlatan Kılıç, "Size oy versin veya vermesin bütün ilçe halkımızla konuşuyor, kucaklaşıyoruz. Ziyaretlerimizde mahallelerimizde yapılan bu çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle birlikte hemşehrilerimizin yeni taleplerini dinlemeye devam ediyor, sadece belediyemizi ilgilendiren konularda değil, Büyükşehir, SASKİ, veya diğer kurumlarla ilgili talepleri de dinliyor, talebin ilgili kurumlara iletilmesini ve çözümü için takibini de sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Bize ulaşamayana, biz ulaşmaya devam edeceğiz”
Ziyaretlerde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Kılıç şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alışverişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek.”
Ziyaretlerde Başkan Kılıç’a Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar, Meclis Üyesi Ali Oğuz ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Samsun Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Faruk Eczanesi
Ilkadim
Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.