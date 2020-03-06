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Başkan Kılıç berber esnafı ile bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 06.03.2020 12:22 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen programda ilçe berber esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.Bu kapsamda oda Başkanı Haluk Hacıoğlu önderliğinde düzenlenen programa katılan Başkan Kılıç, ilçe esnafı ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.Düzenlenen programda konuşan Oda Başkanı Haluk Hacıoğlu, Başkan Fevzi Kılıç’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız, ilçemizin abisi Fevzi Kılıç’a sizlerin huzurunda öncelikle teşekkür ediyorum.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen programda ilçe berber esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Bu kapsamda oda Başkanı Haluk Hacıoğlu önderliğinde düzenlenen programa katılan Başkan Kılıç, ilçe esnafı ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Düzenlenen programda konuşan Oda Başkanı Haluk Hacıoğlu, Başkan Fevzi Kılıç’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız, ilçemizin abisi Fevzi Kılıç’a sizlerin huzurunda öncelikle teşekkür ediyorum. Kendisine ne zaman gerek mesleki sorunlar, gerek programlarımız ile gitsem her zaman bizleri en iyi şekilde ağırlıyor, desteğini esirgemiyor” dedi.
Esnaflarla beraber olamaya devam edeceğini belirten Başkan Kılıç, “Her zaman esnaflarımız ile bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Amacımız esnafımızla, iş insanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek, Erenlerimize değer katmak. Oda Başkanımız Haluk Hacıoğlu sizlerin de bildiği gibi çok gayretli bir kardeşimiz. Kendisini sizlerin de huzurunda çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

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