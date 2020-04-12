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Başkan Kılıç fırını olmayan köylerde kapı kapı ekmek astı

İZMİR HABERLERİ  | 12.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinden itibaren 48 saatlik yasak boyunca alarma geçen Buca Belediyesi, kent merkeziyle birlikte köylere çıkarma yaptı.

Sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinden itibaren 48 saatlik yasak boyunca alarma geçen Buca Belediyesi, kent merkeziyle birlikte köylere çıkarma yaptı. Özellikle fırını olmayan köylere bizzat giderek kapı kapı ekmek dağıtan Başkan Kılıç, muhtarları arayarak vatandaşların ilaç başta olmak üzere eksiklerini tespit etti.
Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararının uygulandığı ilk saatlerden itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birimlerini teyakkuza geçiren Buca Belediyesi, kent merkezinin ardından kırsala ağırlık verdi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ekibin başında koordine ettiği çalışmalar kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceliği dezavantajlı mahallelere vererek sabah ve akşam olmak üzere günde iki seferde 40 binin üzerinde ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Kent merkezindeki çalışmaların ardından Buca’nın köyleri, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırıklar, Karacaağaç, Doğancılar’da ihtiyaçların karşılanması için özel çalışma yürütüldü. Başkan Kılıç’ın bizzat yönettiği çalışmada öncelik içerisinde fırın olmayan yerlere verildi. Evleri kapı kapı dolaşan Kılıç, evlerin kapılarına ekmek astı. Ekmek dağıtımının ardından muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere erzak paketleri bırakıldı.

Köylerde ilaç eksiği belirlendi, tedarik edildi
Kılıç, çalışmalar başlamadan önce kırsaldaki mahallelerin muhtarlarını teker teker arayarak ihtiyaçların belirlenmesini istedi. Ekmek ve erzak eksiğinin yanı sıra köylerdeki maske, eldiven, dezenfektan eksiğini soran Kılıç, malzeme tedariki sağlattı. Eksiklerin ardından köylerdeki hemşerilerin ilaç ihtiyacının olup olmadığını soran Kılıç, ihtiyacı olan vatandaşların ilaçlarının eczanelerden tedarik edilerek ulaştırılmasını gerçekleştirdi.

“Fırın olmayan köylere ağırlık verdik”
Çalışmalar hakkında konuşan Kılıç, “Buca’nın köylerinin büyük bir bölümünde fırın yok. Onun için köylerimize ağırlık verdik. Ücretsiz olarak dağıtım gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürece ekmek dağıtımımıza devam edeceğiz. İlk olarak sosyal yardım ekiplerimizle başlatılan erzak dağıtımı şimdi de devam ediyor. İlk etapta 20 bin paket erzakı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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