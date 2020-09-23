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Başkan Kılıç: "Hep beraber başarıyoruz"

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını, daha önceden belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar merkez ve dış mahallelerde farklı ekiplerce devam ediyor.

Bafra Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını, daha önceden belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar merkez ve dış mahallelerde farklı ekiplerce devam ediyor. Bafra Belediyesi tarafından kısa süre önce kaldırım çalışması yaptığı Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak’ta asfalt çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
İlçenin merkez mahallelerinden Kemalpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Kılıç, Muhtar Salih Soylu ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.
Başkan Kılıç, ziyaretlerine Kızılırmak Sanayi Sitesinde de devam etti. Yapı Kooperatifi Başkanı Dursun Ali Yücel ile birlikte Sanayi Sitesinde genelinde de devam çalışmaları inceleyen Başkan Kılıç, esnafları ile de istişarede bulundu.
Çalışmaları değerlendiren Başkan Kılıç, "Sorunların yerinde tespiti çözüme odaklanmamız konusunda bizleri doğru yönlendiriyor. Bu doğrultuda mahallelerimizi başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ile birlikte ziyaret ederek, muhtarlarımızdan, mahalle sakinlerimizden sorunları dinliyor, yerinde değerlendiriyoruz. Hizmet anlayışımızda güç birliğini esas aldık. Bafra’mızda irili ufaklı her sorunun üstesinden gelmek için yoğun ve azimli bir çalışma içerisindeyiz. Merkez ve dış mahallerimizde hayata geçirdiğimiz hizmetlerden sonra vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ve yüzlerine yansıyan mutluluk ifadeleri bizler için en büyük ödül. İlçemiz için her türlü hizmeti kadirşinas halkımızla birlikte başarıyoruz” dedi.

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