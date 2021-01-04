YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Kılıç: "Hizmet ivmemiz 2021’de de artarak devam edecek"

Başkan Kılıç: "Hizmet ivmemiz 2021’de de artarak devam edecek"

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 16:40 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni yılın ilk günlerinde dış mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla görüş alış verişini sürdürdü.Hafta sonu Yeniköy mahallesinde gerçekleştirilen Fen İşleri çalışmalarını Yeşilköy Mahallelerinde ise yol temizlik, genişletme ve çakıllama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılıç, mahalle muhtarları ve sakinleriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların düşünce ve tavsiyelerini almak için sürekli sahada olmayı tercih eden Başkan Kılıç, “İlçenin her metre karesine ayak basmadan, her yüreğe dokunmadan bizlere verilen emanetin gereğini yapmış olmayız mantığı ile hareket ediyoruz.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni yılın ilk günlerinde dış mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla görüş alış verişini sürdürdü.
Hafta sonu Yeniköy mahallesinde gerçekleştirilen Fen İşleri çalışmalarını Yeşilköy Mahallelerinde ise yol temizlik, genişletme ve çakıllama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılıç, mahalle muhtarları ve sakinleriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların düşünce ve tavsiyelerini almak için sürekli sahada olmayı tercih eden Başkan Kılıç, “İlçenin her metre karesine ayak basmadan, her yüreğe dokunmadan bizlere verilen emanetin gereğini yapmış olmayız mantığı ile hareket ediyoruz. Her çalışmamızı vatandaşlarımızla birlikte değerlendiriyor, ortak aklın değerine inanıyoruz” dedi.
Aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla 2021 yılında da hizmetlerin devam edeceğinin altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Dış mahallerimizdeki çalışmalarımız mevsimin el verdiği ölçülerde devam ediyoruz. 2020 yılında zor şartlara rağmen her mahallemizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hizmet ivmemiz 2021’de de artarak devam edecek. Çalışılmalarımızda bizlere ve ekiplerimize her türlü desteği ve anlayışı gösteren mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın mahallerde gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerine Başkan yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Medis Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.