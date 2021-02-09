Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"

Bafra’nın içme suyu konusunu oldukça önemsediklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sonuç odaklı gelişmelerin yaşandığını, altyapı da dâhil olmak üzere kalıcı çözümlerin hayata geçirileceğini ifade etti.

35 mahallenin su sorunun giderileceğini belirten, Başkan Kılıç, “Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışı yapıldı. Başlangıcından itibaren proje üzerinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tesis 24’ü Bafra’nın 2’si ise Alaçam ilçemizin olmak üzere 26 mahalleye hitap ederek içme suyu sorunun ortadan kalkmasını sağladı. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Sayın Dr. Bahattin Yanık ile yaptığımız görüşme sonucunda Hacıoğlu içme suyu grubunda saniyede yaklaşık 10 m3 su fazlalığı inşallah Hüseyinbeyli Mahallemizdeki batı yakası içme suyuna 10 Km’lik hat ile bağlantı yapılacak. Söz konusu alanda içme suyu hattına bağlı olan Fener, İkiztepe, Koruluk gibi onun üzerinde mahallemizin içme suyu sorunu da kökünden halledilmiş olacak. Bu mahallerimizde ciddi su sorunun yaşandığını biliyoruz. Bu sıkıntının giderilmesi açısından çalışmanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte Bafra’da sadece Hacıoğlu İçme Suyu grubu ile birlikte 35 mahallemizin içme suyu problemi halledilmiş olacak” dedi.