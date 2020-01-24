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Başkan Kılıç itfaiye vaadini gerçekleştirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.01.2020 08:51 | Son Güncelleme

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, seçim öncesindeki vaatleri arasında yer alan itfaiye aracı vaadini yerine getirdi.Tut ilçe Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı tahsis edildi.

Başkan Kılıç itfaiye vaadini gerçekleştirdi

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, seçim öncesindeki vaatleri arasında yer alan itfaiye aracı vaadini yerine getirdi.
Tut ilçe Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı tahsis edildi. Seçildiği günden beri ilçeye hizmet etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Kılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşme sonuç verdi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tut Belediyesine gönderilen itfaiye aracı kurban kesilerek hizmete sunuldu.
Başkan Kılıç, belediyenin araç filosuna kattıkları itfaiye aracının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, aracın tahsisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kılıç itfaiye vaadini gerçekleştirdi

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