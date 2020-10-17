YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Kılıç, muhtarlarla buluştu

Başkan Kılıç, muhtarlarla buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 17.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Buca Belediye Başkanı Av.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Muhtarlar Günü öncesinde ilçedeki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, talepleri not aldı.
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, kentteki vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Buca Belediyesi Mevlana Tesislerinde yer alan Neva Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürü Nadir Tokatlıoğlu, Buca Muhtarlar Birliği Başkanı Sedat Erşahin, Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Sığak, Buca Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Eşfak Yurdanur, Buca’daki 47 mahalle muhtarı ve Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.
Muhtarlarla sohbet ederek yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Kılıç, yaklaşan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarına kalem ve çikolata hediye etti. Muhtarların sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, talepleri not aldı.
Tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayan Kılıç, "Amacımız; daha yaşanabilir bir Buca oluşturmak. Hemşehrilerimizi hak ettikleri Buca’ya ulaştırma hayalimizi, sizler olmadan gerçekleştiremeyiz. Muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları bize dile getirecekler, biz o doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Acil çözüm bekleyen sorunları tek tek kaleme aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte yaklaşık iki hafta önce özellikle ihmal edilen bölgelerimizde çalışma yaptık. Bu noktalarda gayet hızlı ve anlık çözümlerin gerçekleştiğini gördüm. Birlikte bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Muharrem İnce Erzincan’da
Muharrem İnce Erzincan’da
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
13:02
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Koç Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü
Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü
İzmir’de motosiklet yarışı feci bitti: 3 ölü
İzmir’de motosiklet yarışı feci bitti: 3 ölü
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.