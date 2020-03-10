Başkan Kılıç: "Önemli çalışmalara imza atacağız"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Hamit Kılıç mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bafra ilçesi Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak esnafları ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kılıç, söz konusu sokak ile ilgili planlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediye tarafından yürütülen tüm çalışmaların takibini yaparken aynı zamanda vatandaşların ilettiği istek ve talepleri de imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalıştırdıklarını belirten Başkan Kılıç, “Hemşehrilerimiz ile her fırsatta bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah’ın izniyle tüm mahallelerimizde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

Başkan Hamit Kılıç’a Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Meclis Üyesi Cemil Musaoğlu ve Kızılırmak Mahalle Muhtarı Bülent Ersin ve bazı birim müdürleri eşlik etti.

