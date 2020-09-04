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Başkan Kılıç: “Salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz”

SAMSUN HABERLERİ  | 04.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak uyguladığı korona virüsü denetimleri kapsamında ilçe genelindeki ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara fiziksel mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.Zabıta ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki iş yerlerini ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Kılıç, yaşanan süreçte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak uyguladığı korona virüsü denetimleri kapsamında ilçe genelindeki ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara fiziksel mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.
Zabıta ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki iş yerlerini ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Kılıç, yaşanan süreçte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Fiziksel mesafe, temizlik ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Hamit Kılıç, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtarak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda hassas olunmasını istedi.
Konuyla ilgili bir açıklama da yapan Kılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatı ile başlatılan denetimlere katıldık. Vatandaşlarımız genel olarak tehlikenin farkında. Sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi anahtar tedbirlere uyuluyor ama daha çok dikkatli olmamız lazım. Bu salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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