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Başkan Kılıç: “Tedbir bizden, takdir Allah’tan”

SAMSUN HABERLERİ  | 27.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç virüs bulaşmasını önlemenin tek yolunun mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamak olduğunu belirterek, “İnsanlık olarak yaşadığımız bu süreçte, korona virüsüne karşı hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç belediye hoparlöründen vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik bir konuşma yaparak "evde kal" çağrısı yaptı.Bafra halkına seslenen Hamit Kılıç, “İnsanlık olarak yaşadığımız bu süreçte, korona virüsüne karşı hep birlikte mücadele ediyoruz.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç virüs bulaşmasını önlemenin tek yolunun mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamak olduğunu belirterek, “İnsanlık olarak yaşadığımız bu süreçte, korona virüsüne karşı hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç belediye hoparlöründen vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik bir konuşma yaparak "evde kal" çağrısı yaptı.
Bafra halkına seslenen Hamit Kılıç, “İnsanlık olarak yaşadığımız bu süreçte, korona virüsüne karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Sizlerden tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için, devletimizden gelen ikazlara harfiyen uymanızdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza imkânına kavuşabiliriz. Önce insan diyen bir anlayışla hareket ettiğimizden dolayı her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini, diğer insanlarla aramızda hastalık bulaşmasına imkân tanımayacak mesafe bırakılmasına özen göstermenizi istiyoruz. Bizler ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine özen gösterelim. Bunun için ‘Evde kal Bafra’ diyoruz. Tedbir bizden takdir Allah’tandır” diye konuştu.

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