YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Kılıç, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Kılıç, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

29.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleşen vatandaş ziyaretlerine sürdürüyor.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak gerçekleşen 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret programına eşlik etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleşen vatandaş ziyaretlerine sürdürüyor.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak gerçekleşen 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret programına eşlik etti. Pandemi süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Kılıç, vatandaşlar ile sohbet ederek kendilerine hediyelerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “İlçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyor, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız, niyetimiz Erenler’imize hizmet etmek, vatandaşlarımızın gönül rızasını kazanmak. Rabbim kıymetli büyüklerimize hayırlı ve bereketli ömür nasip eylesin. Bizleri dualarında eksik eylemesinler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:16
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Atasoy Eczanesi
Adapazari
Gonca Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Sakarya Üniversitesi’nde açılıyor

Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Sakarya Üniversitesi’nde açılıyor

Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu

Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu

Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu

Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu

Sigorta acentelerinden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Sigorta acentelerinden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek

Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.