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Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman önemli”

01.02.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Başkan Hamit Kılıç, vatandaşların istek ve önerilerini yerinde dinlemeye, dış mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları mahalle sakinleriyle değerlendirmeye devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Başkan Hamit Kılıç, vatandaşların istek ve önerilerini yerinde dinlemeye, dış mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları mahalle sakinleriyle değerlendirmeye devam ediyor. Salgın sürecinde de ziyaretleri aksatmayan Başkan Kılıç, salgın konusunda vatandaşları uyarıp, bilgilendirmeyi sürdürüyor.
Birebir iletişime her zaman önem verdiğini vurgulayan Başkan Kılıç, “Gönül belediyeciliğinin gereğinin yerine getirmekte engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza ulaşmamamız, bizlerin asli görevi” dedi.
Son olarak; Müstecep, Şirinköy ve Kaygususuz Mahallelerini ziyaret ederek Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Kılıç, “Sahada olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İnözükoşaca mevkisinde bulunan şantiye alanını ziyaret ederek bölgede yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılıç, şunları söyledi: “Bölgemizde en çok mahalleye sahip ilçelerden biriyiz ve her birine tek tek her türlü hizmetimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Uzak- yakın, merkez ya da kırsal fark etmez. Hizmet üretmek ve sorunlara çare olmak bizim görevimiz. Yağmur, çamur, kar, kış, sıcak, soğuk demeden tüm mahallelerimize hizmet götürmeye devam ettiğimiz gibi mahalle ziyaretlerimizi sık sık yaparak muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve yerinde tespitlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman önemlidir.”

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