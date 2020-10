Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımızla etle tırnak gibiyiz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İyi gününde, kötü gününde hep halkımızın yanında olduk. Bunların neticesinde et, tırnak gibi güzel bir yapı oluştu” dedi.

Bafra Belediyesi dış mahallelerde hizmet götürmeye devam ediyor. Yolları yazın tozdan kışın çamurdan kurtulan mahalle sakinleri kendilerini ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Bafra Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Başkan Hamit Kılıç, ilçe halkıyla olan gönül bağını pekiştirmek, problemleri yerinde görüp çözüm üretmek, amacıyla başlattığı ziyaretlerini Sarıköy, Kahramandere, Üçpınar ve Taşköprü Mahallelerinde sürdürdü. Ziyaretlerde, çalışmaların gerçekleştirildiği alanlarda incelemelerin yanında yeni hizmet getirilecek yerlerin tespitleri de yapılıyor.

Mahalle ziyaretlerinde kendisine karşı gösterilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Kılıç, “Parti teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla Baframızın her noktasına hizmet götürme çabası içerisindeyiz. Bu günde Sarıköy, Kahramandere, Üçpınar ve Taşköprü Mahallerimizde ekiplerimizce gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bizler Baframıza söz verdik ve bu sözün gereğini yerine getirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Mahalle buluşmalarımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve onlarla dertleşiyoruz. İyi gününde, kötü gününde hep halkımızın yanında olduk. Bunların neticesinde et, tırnak gibi güzel bir yapı oluştu. Kadirşinas halkımızın duaları ve destekleriyle, el birliği ve gönül birliği ile Baframızı güzel bir yarına hazırlayacağız. Ziyaret ettiğimiz diğer mahallerimizde olduğu gibi Sarıköy, Kahramandere, Üçpınar ve Taşköprü Mahallerimizde bizleri misafir eden saygıdeğer muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.