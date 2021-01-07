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Başkan Kılıç’tan 2021’in ilk müjdesi: Esnafa yüzde 50 kira desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2021 12:59 | Son Güncelleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyeye ait mülklerde ticaret yapan ve korona virüs (Kovid-19) pandemisinden olumsuz etkilenen esnaflar için yüzde 50 kira indirimi uygulayacaklarını müjdeledi.Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştiren Terme Belediye Meclisi, esnafları sevindirecek bir karara imza attı.Yüzde 50 kira indirimiBelediye Meclisinde alınan kararla; Belediyeye ait mülklerde ticaret yapan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda kapatılarak pandemiden doğrudan etkilenen işletmelerin kapalı oldukları süre göz önüne alınarak, kira sözleşmeleri ek yapılarak uzatılacak.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyeye ait mülklerde ticaret yapan ve korona virüs (Kovid-19) pandemisinden olumsuz etkilenen esnaflar için yüzde 50 kira indirimi uygulayacaklarını müjdeledi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştiren Terme Belediye Meclisi, esnafları sevindirecek bir karara imza attı.

Yüzde 50 kira indirimi
Belediye Meclisinde alınan kararla; Belediyeye ait mülklerde ticaret yapan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda kapatılarak pandemiden doğrudan etkilenen işletmelerin kapalı oldukları süre göz önüne alınarak, kira sözleşmeleri ek yapılarak uzatılacak. Ayrıca; yine belediyeye ait mülklerde ticaret yapan ve pandemiden dolaylı etkilenen esnafların ise ocak 2021 tarihi itibari ile kira bedellerinde 6 aylık süre ile yüzde 50 indirim uygulanması kararı alındı.

“Destek sürecek”
Korona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği zararı en aza indirebilmek ve esnafa katkı sağlayabilmek amacıyla kira bedellerinde indirime gitmeye karar verdiklerini dile getiren Başkan Kılıç, "Bu süreçten el birliği ile çıkmanın zamanı. Esnafımıza yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacağız. Belediye olarak, pandeminin ilk gününden bu yana esnafımızın ve ilçe halkımızın yanında olduk. Sokağa çıkma kısıtlaması ve virüse yakalanarak karantina altına alınan binlerce hemşehrimize gıda paketi desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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