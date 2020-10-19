Başkan Kılıç’tan Azerbaycan’a destek, Ersin Tatar’a tebrik

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade ederken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’ı da tebrik etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşmasında, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar. Ermenistan işgal ettikleri yerlerden çekilmeli bölgede de Dağlık Karabağ’ın işgaliyle başlayan krize artık bir son vermelidir. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölgeye yeniden barış ve huzura kavuşacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bu günde yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ın topraklarına saldıran Ermenistan’ı şahsım ve belediye meclisimiz adına kınıyorum. İnşallah kardeşlerimiz içinde bulundukları Ermeni zulmünden en kısa sürede kurtulacaktır. Bizler Türkiye olarak Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Başkan Kılıç, “Kıbrıs bizim için çok önemliydi. Yapılan seçimleri Ersin Tatar’ın kazanmasına hep beraber sevindik. Ülkemizin Kıbrıs üzerindeki politikalarıyla aynı düşünceye sahip olan bir duruşun kazanması bizler için de oldukça önemli. Yapılan seçimler hem Türkiye’mizin hem de Kıbrıs’ın menfaatine uygun olarak sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korunması için gereken desteği vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Bafra Belediye Meclis toplantısının gündemine geçildi.

