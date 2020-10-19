YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Kılıç’tan Azerbaycan’a destek, Ersin Tatar’a tebrik

Başkan Kılıç’tan Azerbaycan’a destek, Ersin Tatar’a tebrik

SAMSUN HABERLERİ  | 19.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade ederken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’ı da tebrik etti.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşmasında, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade ederken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’ı da tebrik etti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşmasında, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar. Ermenistan işgal ettikleri yerlerden çekilmeli bölgede de Dağlık Karabağ’ın işgaliyle başlayan krize artık bir son vermelidir. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölgeye yeniden barış ve huzura kavuşacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bu günde yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ın topraklarına saldıran Ermenistan’ı şahsım ve belediye meclisimiz adına kınıyorum. İnşallah kardeşlerimiz içinde bulundukları Ermeni zulmünden en kısa sürede kurtulacaktır. Bizler Türkiye olarak Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Başkan Kılıç, “Kıbrıs bizim için çok önemliydi. Yapılan seçimleri Ersin Tatar’ın kazanmasına hep beraber sevindik. Ülkemizin Kıbrıs üzerindeki politikalarıyla aynı düşünceye sahip olan bir duruşun kazanması bizler için de oldukça önemli. Yapılan seçimler hem Türkiye’mizin hem de Kıbrıs’ın menfaatine uygun olarak sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korunması için gereken desteği vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
Daha sonra Bafra Belediye Meclis toplantısının gündemine geçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:25
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ömrünü arıcılığa adadı
Ömrünü arıcılığa adadı
Samsun’da Gaziler Günü
Samsun’da Gaziler Günü
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.