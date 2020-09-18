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Başkan Kılıç’tan koronavirüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarında devam eden artış nedeniyle harekete geçen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs vakalarında devam eden artış nedeniyle harekete geçen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, denetimlerini sürdürüyor. Esenkent mahallesini ziyaret eden Kılıç, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.
Denetimler esnasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a Esenkent Mahallesi Muhtarı Firuzan Çekerekli, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Koronavirüsün etkisini giderek arttırdığını vurgulayan Başkan Kılıç, “Ne yazık ki çok fazla yayılmaya başladı. Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle esnafımız dükkanlarını iyi dezenfekte etmeli, belirli sayıda müşteri kabul etmeli ve maskesiz kimsesi almamalı. Vatandaşlarımız da maskesiz asla dışarı çıkmamalı, kalabalık ortamlarda bulunmamalı” dedi.
Kılıç, fırın, kasap, süpermarketler başta olmak üzere, mahalledeki esnafları teker teker ziyaret etti. Esnafları ve vatandaşları önlemlerle uymaları konusunda uyarırken, sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmedi.

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