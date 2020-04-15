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Başkan Kılıç’tan sağlıkçılara ’nokul’

SAMSUN HABERLERİ  | 15.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek adına ilçenin meşhur lezzeti olan ’Bafra nokulu’ ikram etti.Bafra Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Kılıç, hazırlanan ikramları Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu ve hastane personeline teslim ederek gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek adına ilçenin meşhur lezzeti olan ’Bafra nokulu’ ikram etti.
Bafra Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Kılıç, hazırlanan ikramları Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu ve hastane personeline teslim ederek gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Kılıç burada yaptığı konuşmada, “Korona virüsü önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarımız üstün bir özveri ile hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Onların bu özverili çalışmalarının karşılığını ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız bizlerin göz bebekleridir. Bizlerde elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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