Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Buca’nın üniversiteli gençleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile internet üzerinden bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığı görüşmede gençlerin mesleki tecrübeleri, pandemi süreci yönetimi ve kente ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç, 24 saat hizmet verecek, ücretsiz çorba servisinin yapılacağı Buca Gençlik Kütüphanesinin müjdesini verdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yılı kutlamaları kapsamında üniversitede okuyan gençlerle internet üzerinden düzenlenen online görüşmede bir araya geldi. Toplantı, Buca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Merve Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Pandemi sürecini ailelerinin yanında geçiren gençler, yayına memleketlerinden katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Kılıç, Buca’da yaşadığı üniversite anılarını anlatarak gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin üniversitedeki eğitim süreçleriyle ilgili bilgi alan Kılıç, özellikle Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören gençlerle üniversite sonrası süreç ve mesleki tecrübelerini paylaştı.