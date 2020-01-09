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  4. Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru ve ilkeli gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Başkan Kılınç, “İnsanlık tarihiyle başlayan iletişim süreci günümüze kadar hem içerik olarak, hem de teknolojik açıdan değişime uğradı.

Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru ve ilkeli gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Kılınç, “İnsanlık tarihiyle başlayan iletişim süreci günümüze kadar hem içerik olarak, hem de teknolojik açıdan değişime uğradı. Bu değişim beraberinde medya alanında gelişmeyi de beraberinde getirdi. Medya alanında değişimler olduysa da değişmeyen tek gerçek insanların bilgi ve haber alma isteğidir. Yerel medya demokrasinin akciğeri olarak milli kültürümüz, demokrasimizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Toplum, hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını teminini demokratik yaşamdan almaktadır. Bu hakkı elde edilmesi için herkes ve herkesim üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmelidir. Çalışan medya mensuplarının rahat çalışma ortamıyla kendini geliştirip yenileyebilmesi bizim en büyük temennimizdir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, medya alanında görev yapan arkadaşların günlerini kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler dilerim” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
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