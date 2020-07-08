YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç, 9 Eylül Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Kılınç, 9 Eylül Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.Cadde üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Vatandaşlarımız ve ilimizin can damarı esnafımızla iç içe olup sorunlarını dinlemek ve önerilerini almak hizmet bakışımızın önceliklerini teşkil etmektedir.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Cadde üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.
Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Vatandaşlarımız ve ilimizin can damarı esnafımızla iç içe olup sorunlarını dinlemek ve önerilerini almak hizmet bakışımızın önceliklerini teşkil etmektedir. Bu vesileyle bugün 9 Eylül Caddesinde bulunan esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunup, vatandaşlarımızla sohbet ettik ve öneri ve taleplerini aldık” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Betül Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.