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Başkan Kılınç: “Adıyaman için güzel projelerimiz var”

17.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılınç: “Adıyaman için güzel projelerimiz var”

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman için önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile kente yapılacak yatırımlar ve projeler ile ilgili sohbet etti.Göreve geldiği günden beri Adıyaman’a önemli yatırımlar kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, büyük projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.Adıyaman’da millet bahçesinin çalışmalarının hızla ilerlediğini, katı atık tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Kılınç, Adıyaman Meydanı, Belediye hizmet binası, yeni çevre yolları ile ilgili çalışmalardan bahsetti.Başkan Kılınç, “Adıyaman’da yeni projeleri hayata geçirmek ve kent kültürümüzü yaşatmak istiyoruz.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman için önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile kente yapılacak yatırımlar ve projeler ile ilgili sohbet etti.
Göreve geldiği günden beri Adıyaman’a önemli yatırımlar kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, büyük projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.
Adıyaman’da millet bahçesinin çalışmalarının hızla ilerlediğini, katı atık tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Kılınç, Adıyaman Meydanı, Belediye hizmet binası, yeni çevre yolları ile ilgili çalışmalardan bahsetti.
Başkan Kılınç, “Adıyaman’da yeni projeleri hayata geçirmek ve kent kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Büyük ve güzel projelerimiz var. Bu projelerin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde bizleri yalnız bırakmayan İhlas Haber Ajansı’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kılınç: “Adıyaman için güzel projelerimiz var”

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