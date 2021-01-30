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Başkan Kılınç ağaçlandırma çalışmalarını inceledi

30.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılınç ağaçlandırma çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Abuzer Gaffari Ziyareti kavşağında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Abuzer Gaffari Ziyareti kavşağında fidan dikim işlemini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ı eski yeşil haline yeniden kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.Yapılacak çalışmalar sonunda kısa süre içerisinde Adıyaman’ın daha yeşil, güzel ve yaşanabilir bir hale geleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Ekiplerimiz bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Abuzer Gaffari Ziyareti kavşağında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.
Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Abuzer Gaffari Ziyareti kavşağında fidan dikim işlemini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ı eski yeşil haline yeniden kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Yapılacak çalışmalar sonunda kısa süre içerisinde Adıyaman’ın daha yeşil, güzel ve yaşanabilir bir hale geleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Ekiplerimiz bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vatandaşlar ise yapılan ağaçlandırma çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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