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Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı

08.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkın en doğru habere en kısa sürede ulaşması için gayretle çalışan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirterek, “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basındır.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkın en doğru habere en kısa sürede ulaşması için gayretle çalışan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirterek, “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basındır. Basın çalışanlarının haber alma özgürlüğünü kısıtlamak, demokrasi ve beraberinde demokratik yaşamın koşullarına getirilen engeldir. Medya mensupları haber alma özgünlüklerini kamuoyuna karşı duyarlılıktan almaktadırlar. Kamuya karşı sorumluluk çerçevesinde görev yapan basın çalışanlarının çalışma koşulları ne kadar iyi olursa haber ve etkileri daha doğru sonuçlar vermesi kaçınılmazdır. Özellikle yerel medyada görev yapan arkadaşlarımızla kurumsal ilişkilerimiz çok olumlu yönde devam etmektedir. Kent sorunlarına karşı duyarlılık gösteren basın mensuplarının kurumumuz ve şahsımla ilgili haber alma özgürlükleri her daim canlı tutulmaktadır. Medyada görev yapmak çok zor ve aynı zamanda onurlu bir meslektir. Gördüğümüz kadarıyla teknolojik gelişmeler medya çalışanlarının iş yükünü azaltmamış, tam tersine çoğaltmıştır. Medya çalışanlarının yasal haklarının AB standartlarında iyileştirilmesi temel arzumuzdur. Adıyaman basını, tarafsız, güvenilir ve özgür haber anlayışıyla görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Malumunuz olduğu üzere korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde bir araya gelmemiz sağlığımız açısından şuan mümkün gözükmüyor. İnşallah süreci sorunsuz bir şekilde atlatır, en kısa zamanda bir araya geliriz inancındayım. Bu vesileyle, 212 basın yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girmesi dolayısıyla her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ebediyete intikal etmiş basın mensuplarına Allah’tan rahmet, şuan görevde olan ve yaşları nedeniyle görevlerini yapamayan meslek büyüklerine aileleriyle birlikte hayırlı ve sağlıklı günler dilerim. Başta Adıyaman medya mensupları olmak üzere tüm çalışanlara şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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