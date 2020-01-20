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  4. Başkan Kılınç, fen işleri müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

Başkan Kılınç, fen işleri müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için personeliyle beraber büyük bir gayret gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman halkının büyük bir güvenle kendilerine teslim ettiği bayrağı zirveye taşımak olduğunu söyledi.Belediyeciliğin gönül işi olduğunu ve bu gönül işinin de ancak el birliğiyle yapılabileceğini söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeller çiğ köfteli sohbetli toplantıda buluştu.Oldukça samimi geçen toplantıda işçilere hitaben yaptığı konuşmada, altında bulundukları yükün oldukça ağır olduğunu dile getiren Başkan Kılınç, ancak hep birlikte bu yükü omuzlayıp zirveye götürecek güce sahip olduklarına inandığını söyledi.Başkan Kılınç, “Saha da önemli görevler ifa eden, siz değerli personellerimize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Adıyaman’ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için personeliyle beraber büyük bir gayret gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman halkının büyük bir güvenle kendilerine teslim ettiği bayrağı zirveye taşımak olduğunu söyledi.
Belediyeciliğin gönül işi olduğunu ve bu gönül işinin de ancak el birliğiyle yapılabileceğini söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeller çiğ köfteli sohbetli toplantıda buluştu.
Oldukça samimi geçen toplantıda işçilere hitaben yaptığı konuşmada, altında bulundukları yükün oldukça ağır olduğunu dile getiren Başkan Kılınç, ancak hep birlikte bu yükü omuzlayıp zirveye götürecek güce sahip olduklarına inandığını söyledi.
Başkan Kılınç, “Saha da önemli görevler ifa eden, siz değerli personellerimize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte, Adıyaman halkı adına teslim aldığımız bu hizmet bayrağını daha yükseklere taşıyıp, halkımızın taleplerine cevap vereceğiz” dedi.
Gerçekleştirilen programa, Başkan Kılınç’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Fen İşleri Müdürü Abidin Sağlam ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli katıldı.

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