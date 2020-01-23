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Başkan Kılınç, halkla gönül bağını güçlendiriyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta halkla iç içe olmaya devam ediyor.Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya, sorunları direk onların ağızından duymaya büyük hassasiyet gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarını hemşerilerinin içerisinde geçirmeye devam ediyor.Kimi zaman hasta ziyaretinde, kimi zaman mahalle buluşmalarında, kimi zaman da makamda kabul ettiği vatandaşlardan sorun, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç’ın son adresi Ulu Cami Mahallesi esnafı oldu.Esnaf ziyaretlerinde insan odaklı hizmetler üretmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Kılınç, en büyük güvencelerinin halkın duaları olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta halkla iç içe olmaya devam ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya, sorunları direk onların ağızından duymaya büyük hassasiyet gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarını hemşerilerinin içerisinde geçirmeye devam ediyor.
Kimi zaman hasta ziyaretinde, kimi zaman mahalle buluşmalarında, kimi zaman da makamda kabul ettiği vatandaşlardan sorun, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç’ın son adresi Ulu Cami Mahallesi esnafı oldu.
Esnaf ziyaretlerinde insan odaklı hizmetler üretmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Kılınç, en büyük güvencelerinin halkın duaları olduğunu dile getirdi. Başkan Kılınç ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Her şeyin en iyisini hak eden halkımızın talep, öneri ve isteklerini onlardan duymak bizim için çok önemli. Ancak bu şekilde gerçekten ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmiş olabiliriz. Bu düşünceyle yaptığımız ziyaretlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın hizmetlerimizden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri, heyecanımızı ve çalışma şevkimizi daha da arttırıyor. Yapacağımız daha çok işimiz var. İnşallah hayata geçireceğimiz projelerimizle Adıyaman’ımızı daha da ilerilere taşıyacağız” diye konuştu.
Başkan Kılınç’ın her fırsatta halkla sürekli iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise çalışmalardan ve heyecan veren projelerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

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