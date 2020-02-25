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Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.Bölgede bulunan iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Bölgede bulunan iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi. Başkan Kılınç, esnaf ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, “Adıyaman hepimizin ortak sevdası ve ortak paydasıdır. Gönül ve güç birliğiyle şehrimizi kalkındırarak cazibe merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Vatandaşlar ve esnaflar da, Başkan Kılınç’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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