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Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, yetkilerden bilgi aldı.Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, yetkilerden bilgi aldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolunu eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonunda bir açıklama yapan Başkan Kılınç, caddede bir yandan genişletme çalışmaları yürütülürken, diğer uyandan da çevre mahallelerin altyapı hatlarının yenilendiğini söyledi. Başkan Kılınç, “Ekiplerimiz caddenin bir an önce hizmete girmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Geçen hafta buradaki çalışmaları fırsat bilen ASKİM ekiplerimiz Yunus Emre Mahallesi başta olmak üzere bağlantısı bulunan mahallelerin altyapısını yeniledi. Bu çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayan arkadaşlarımızdan hemen sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üst yapı çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayıp yolu halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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