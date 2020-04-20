YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi

Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayacak olan Millet Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Kılınç, Millet Caddesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Güney Çevreyolu projesinin en büyük adımını attıklarını da belirtti.

Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi

Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayacak olan Millet Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki Millet Caddesinde sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Kılınç, Millet Caddesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Güney Çevreyolu projesinin en büyük adımını attıklarını da belirtti. Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, “Halkımızın büyük teveccühüyle geldiğimiz belediye başkanlığı görevinde en büyük hedefimiz halkımızın menfaati için el değmedik yer bırakmamak. Bu düsturla yola çıkan arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişmesine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Millet Caddesinde sürdürdüğümüz çalışmamızdır. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Hilton kavşağı ile Sitilce TOKİ’yi birbirine bağlayacak olan caddemizde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık.
Oldukça hızlı ilerleyen çalışmalar kapsamında şu anda yol üzerinde bulunan toprakarme duvar ve menfez inşasına başlanılmış durumda. 1 Kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacak olan bu önemli yolumuzdaki çalışmaları inşallah en kısa sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.