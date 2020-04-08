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Başkan Kılınç, muhtarlarla telekonferans sistemiyle görüştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile mahalle muhtarları telekonferans sistemiyle görüşerek, Adıyaman Belediyesi’nin korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.Adıyaman Belediyesi tarafından ilde yürütülen koronavirüs tedbirleriyle ilgili çalışmaları değerlendirmek üzere il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, muhtarlara Adıyaman Belediyesi’nin korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kılınç, muhtarlarla telekonferans sistemiyle görüştü

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile mahalle muhtarları telekonferans sistemiyle görüşerek, Adıyaman Belediyesi’nin korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.
Adıyaman Belediyesi tarafından ilde yürütülen koronavirüs tedbirleriyle ilgili çalışmaları değerlendirmek üzere il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, muhtarlara Adıyaman Belediyesi’nin korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alınan tedbirlerle ilgili muhtarların görüşlerini de alan Başkan Kılınç, el birliğiyle bu musibeti en az hasarla atlatacaklarına inandığını söyledi. Mahalle muhtarları ise yaptıkları açıklamada, korona virüsle ilk günden bu yana titizlikle mücadele eden ve aldığı tedbirlerle virüsün Adıyaman’da daha fazla yayılmasının önüne geçen Adıyaman Belediyesi adına Başkan Süleyman Kılınç’a teşekkür ettiklerini belirtti.

Başkan Kılınç, muhtarlarla telekonferans sistemiyle görüştü

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