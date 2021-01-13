Başkan Kılınç, yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle çevrimiçi olarak düzenlenen belediyelerde yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile çeşitli kentlerin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Dönmez video konferans yoluyla belediyelerde yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Belediyelerin elektrik tedarik anlaşmaları dahil, enerji maliyetlerini yönetebilmesi noktasında bilgilendirilmesi ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen belediyelerde yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısını değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

