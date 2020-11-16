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Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret ederek, şehir ile ilgili fikir ve taleplerini dinledi.Mahallede bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafın talep ve önerileri dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret ederek, şehir ile ilgili fikir ve taleplerini dinledi.
Mahallede bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafın talep ve önerileri dinledi. Yenipınar Mahallesine yaptığı ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diledik. Adıyaman’ımızı hep birlikte el ele, gönül gönüle daha güzel yerlere taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz inşallah. Bizi güler yüzle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mahalle esnafı ise gayretlerinden ötürü Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

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