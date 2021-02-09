Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, zabıta personelini ziyaret ederek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içerisinde düzeni sağlamakla görevli olan müdürlük yetkililerini ve personeli gayretlerinden ötürü tebrik etti.

Başkan Yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Zabıta Müdürü Orhan Şahin’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, “Barış ve hoşgörünün kenti olarak bilinen Adıyaman’ımızda düzeni sağlamakla görevli birimlerden bir tanesi olan Zabıta Müdürlüğümüzde görevli yetkililerimizi ve personelimizi ziyaret ettik. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için üzerine düşen görevi yerine getirmek maksadıyla günün 24 saati yılın 365 günü tüm gayretiyle çalışan bu arkadaşlarımızı tebrik ettik. Adıyaman Belediyesi olarak tek gayemiz, halkımıza sunduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemektir. Bu vesileyle bize bu anlamda çok yardımcı olan mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Zabıta Müdürlüğü personelinin sorun ve taleplerini dinledi.



