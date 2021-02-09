YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi

Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi

09.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, zabıta personelini ziyaret ederek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içerisinde düzeni sağlamakla görevli olan müdürlük yetkililerini ve personeli gayretlerinden ötürü tebrik etti.Başkan Yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Zabıta Müdürü Orhan Şahin’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, “Barış ve hoşgörünün kenti olarak bilinen Adıyaman’ımızda düzeni sağlamakla görevli birimlerden bir tanesi olan Zabıta Müdürlüğümüzde görevli yetkililerimizi ve personelimizi ziyaret ettik.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, zabıta personelini ziyaret ederek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içerisinde düzeni sağlamakla görevli olan müdürlük yetkililerini ve personeli gayretlerinden ötürü tebrik etti.
Başkan Yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Zabıta Müdürü Orhan Şahin’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, “Barış ve hoşgörünün kenti olarak bilinen Adıyaman’ımızda düzeni sağlamakla görevli birimlerden bir tanesi olan Zabıta Müdürlüğümüzde görevli yetkililerimizi ve personelimizi ziyaret ettik. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için üzerine düşen görevi yerine getirmek maksadıyla günün 24 saati yılın 365 günü tüm gayretiyle çalışan bu arkadaşlarımızı tebrik ettik. Adıyaman Belediyesi olarak tek gayemiz, halkımıza sunduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemektir. Bu vesileyle bize bu anlamda çok yardımcı olan mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Zabıta Müdürlüğü personelinin sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç zabıta ekipleriyle bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor

Ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor

Jandarma makaron ve ilaç ele geçirdi

Jandarma makaron ve ilaç ele geçirdi

Adıyaman’da çok miktarda kaçak gıda maddesi ele geçirildi

Adıyaman’da çok miktarda kaçak gıda maddesi ele geçirildi

Başkan Işık: “Katılımcı bir Anayasaya ihtiyaç vardır”

Başkan Işık: “Katılımcı bir Anayasaya ihtiyaç vardır”

Adıyaman’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Adıyaman’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.