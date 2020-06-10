YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç, ziyaretlere kaldığı yerden devam ediyor

Başkan Kılınç, ziyaretlere kaldığı yerden devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pandemi sürecinden önce sürekli bir araya geldiği vatandaş ziyaretlerine normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.Bilim Kurulunun kararıyla 1 Haziran’dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinden sonra Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Kılınç, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pandemi sürecinden önce sürekli bir araya geldiği vatandaş ziyaretlerine normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.
Bilim Kurulunun kararıyla 1 Haziran’dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinden sonra Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Kılınç, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde konuşan Başkan Kılınç, “Turgut Reis mahallemizde bulunan Eski Zey Caddesi üzerinde esnafımızla ve cadde sakinlerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Pandemi süreci öncesi sıklıkla yaptığımız bu ziyaretlere yeniden başlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımıza yaptığımız bu ziyaretlerden büyük keyif alıyorum. Memleketimize etkili ve kalıcı eserler bırakmak için her zaman fikirlerine başvurduğumuz halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Adıyaman’ımızı el birliğiyle en iyi konuma getirmek için, halkımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.