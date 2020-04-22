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Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, korona virüs tedbirlerinden dolayı bu yıl resmi kutlamanın yapılamayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm milletin gününü kutladı.
Asırlık Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm ulusun bayramını kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Her şeye rağmen çocuklarımız bu anlamlı günü en güzel şekilde geçirmeli” diye konuştu.
Başkan Kılınç, “Milletleri millet yapan en önemli unsur bağımsızlık karakterinin var olmasıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte bağımsızlık meşalesini yeniden yakmanın huzuru ve mutluluğunun en iyi paylaşıldığı kesim çocuklar olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisini açtıktan sonra bu günü ‘Bayram’ olarak çocuklara armağan etmesi yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza olan güvenin göstergesidir. Bayram sadece kendi çocuklarımıza değil, dünya çocuklarımıza da armağan edilerek Türk Milletinin milli şuuru ve duyarlılığı tüm dünyada çocuklar aracılığıyla hissedilir hale gelmiştir. Onurumuz, şerefimiz ve namusumuzun ulusal egemenliğimizle vücut bulması nedeniyle, ulusal egemenlik kimliği altındaki bayramın dünyada sadece ülkemiz tarafından çocuklara armağan edilmesi uluslararası düzeyde geleceğimizin aydınlık Türkiye’si için önem arz etmektedir. Çocuklarımız geleceğimiz adına bizim için çok önemlidir. Yöneticiler olarak mutlu yarınlarda çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamalarına zemin hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında sağlıkları için zorunlu olarak bu anlamlı günü evlerinde geçirecek olan çocuklarımız bugünü hüzünlü değil, aileleriyle birlikte şiir, günün anlam ve önemini belirten yazılar okuyarak ve milli şuur duygusu içerisinde sohbetlere iştirak ederek vatan, bayrak ve millet sevgisini temiz kalpli duygularında dile getirmelerini temenni eder, tüm çocuklarımızın bu mutlu günlerini kutlar, sağlıklı yarınların kendileriyle olmasını dilerim” diye konuştu.

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