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Başkan Kılınç’tan Basın Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları arasında önemli bir yeri olan medya, görevi gereği tarihin önemli süreçlerine bizzat tanıklık ettiğini belirten Başkan Kılınç, “Toplumun bilgilendirilmesi, halk ile devlet arasındaki iletişimin güçlü olması için gayret sarf eden basın, demokratik kültürümüzün canlı olmasında da önemli görev üstlenmektedir.

Başkan Kılınç’tan Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları arasında önemli bir yeri olan medya, görevi gereği tarihin önemli süreçlerine bizzat tanıklık ettiğini belirten Başkan Kılınç, “Toplumun bilgilendirilmesi, halk ile devlet arasındaki iletişimin güçlü olması için gayret sarf eden basın, demokratik kültürümüzün canlı olmasında da önemli görev üstlenmektedir. Medya, kamusal görevi icra ederken demokrasinin kendine sağladığı hakları doğru haber ilkesinde tutar, doğru haber yolunda ilerleme gösterdiği takdirde de güvenirliliğini güçlü kılar. Özellikle yerel medya çalışanlarının yaptıkları haberler aynı zamanda kentte yaşayan insanlarımızın aidiyet bağının güçlü olmasına vesile oluyor. O nedenle yerel medyanın önemi bizim için büyüktür. Medyanın önemini her zaman ve her zeminde dile getiren bir hemşehriniz olarak, kültürel çoğulculuğa ve fikri zenginliğe önem vermemiz gerektiği, ayrıca sansür yaklaşımını reddeden anlayışı desteklediğimizin özellikle medya emekçileri tarafından iyi bilinmesini isterim. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle tüm medya çalışanlarının aileleriyle birlikte hem kendi bayramlarını, hem de yaklaşmakta olan kurban Bayramını kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini, vefat eden medya mensuplarına ise rabbimden rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

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