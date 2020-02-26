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Başkan Kılınç’tan hastaları ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Odaları tek tek gezerek hastalarla yakından ilgilenen Başkan Kılınç, hastanede yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunmak amacıyla hastaneye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Odaları tek tek gezerek hastalarla yakından ilgilenen Başkan Kılınç, hastanede yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunmak amacıyla hastaneye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hastalarımız ve hasta yakınlarımıza yaptığımız ziyarette de bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk, kendilerine Allah’tan şifa diledik” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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