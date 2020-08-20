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Başkan Kıraç, “Şahin’i KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek isteriz”

KARABÜK HABERLERİ  | 20.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’i KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek istediklerini söyledi.Başkan Kıraç açıklamasında, son günlerde Karabük gündeminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmesinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Bizde camia olarak Karabük’e önemli hizmetleri bulunmuş Mehmet Ali Şahin Beyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek isteriz.

Başkan Kıraç, “Şahin’i KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek isteriz”

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’i KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek istediklerini söyledi.
Başkan Kıraç açıklamasında, son günlerde Karabük gündeminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmesinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Bizde camia olarak Karabük’e önemli hizmetleri bulunmuş Mehmet Ali Şahin Beyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görmek isteriz. Devletimizin önemli kademelerinde yıllarca görev yapmış Mehmet Ali Şahin’in devlet tecrübesiyle, fabrikada çok önemli işler yapabileceğine inanıyoruz. Karabük’ün en önemli değerlerinden biri olan ve Türkiye’nin ağır sanayi hamlesinde büyük önem taşıyan KARDEMİR’in emin ellerde olması Karabükümüzün hayrına olacaktır” ifadelerini kullandı.

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