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Başkan Kırkpınar’dan Kandil ve Cumhuriyet Bayramı mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.Kırkpınar Mevlit Kandili ile ilgili olarak yayınladığı mesajda; “Manevi dünyamızı aydınlatan, Cenabı Allah’ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz’in doğumu nedeniyle kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Başkan Kırkpınar’dan Kandil ve Cumhuriyet Bayramı mesajı

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Kırkpınar Mevlit Kandili ile ilgili olarak yayınladığı mesajda; “Manevi dünyamızı aydınlatan, Cenabı Allah’ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz’in doğumu nedeniyle kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mevlit Kandili vesilesiyle peygamberimizin öğütlerini bir kez daha gözden geçirip, onun yaşamını kendimize şiar edinmeliyiz. Manevi hazların dorukta yaşandığı bu geceleri kendimize vesile kılarak, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Hele de tüm dünyanın İslam’a adeta savaş açtığı şu günlerde dinimizin sancaktarlığını geçmişte olduğu gibi bu gün de yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini kutluyorum.” dedi.
Başkan Kırkpınar, Cumhuriyetin 97. Kuruluş yıldönümü ile ilgili olarak yayınladığı kutlama mesajında da “29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” esasıyla, Türk milleti gerçek bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk milleti o günden bu güne, hiçbir vesayetin altına girmeyeceğini tarih sahnesinde bir çok kez kanıtlamıştır. Millet mukaddesatına, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne el uzatan her kim olursa olsun, karşılığını vermiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği istikamette muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bilinmelidir ki bundan sonra da bu millet, özgürlüğüne ipotek koydurmayacaktır, kimsenin boyunduruğu altına girmeyecektir.
Ne diyor Akif: Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! Kimse bu milleti yumuşak başlılığından, koyun sanmasın! Bu millet feraset sahibidir, özgürlüklerine, kendisine boyunduruk takmaya çalışanlara, demokrasisine, cumhuriyetine el uzatanlara her zaman gerekli cevabı vermiştir, verecektir. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımızın 97.yılını kutlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

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