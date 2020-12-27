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Başkan kısıtlamada sokak köpeklerini sütle besledi

BURSA HABERLERİ  | 27.12.2020 10:41 | Son Güncelleme

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde sokak köpeklerini sütle besledi.Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sokak hayvanlarını unutmayarak gördüğü köpekleri sütle besledi.

Başkan kısıtlamada sokak köpeklerini sütle besledi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde sokak köpeklerini sütle besledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sokak hayvanlarını unutmayarak gördüğü köpekleri sütle besledi. Başkan Aykurt, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafların altına ise şu cümlelere yer verdi;
"İnsanı olgunlaştıran çektiği acılardır. Çektiğimiz acılar bizi merhamet sahibi yapsın inşallah. Her çekilen çile bir gün biter."

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