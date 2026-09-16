Arda Türkmen'in gittiği Michelin yıldızlı restoranda tabağından solucan çıktı! Garsonun yanıtı şoke etti

Arda Türkmen gittiği popüler bir restoranda yaşadığı olayla şaştı kaldı. Ünlü şef Fransa'da Michelin yıldızlı bir restoranı denemek istedi. Masaya gelen tabakta çıkan solucan ise şaşkınlık yarattı.

Arda Şef paylaşımında şunları yazdı:

"Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?

Seçenekler:

a- Her mekanda olabilir

b- Proteindir canım ne olacak?

c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor

d- Skandal"

PARASINI ÖDEDİ

Arda Türkmen solucanı görünce garsonu çağırdı ve aldığı yanıtla şaşkına döndü. Şef açıklamasında şunları söyledi:

"En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim...

Garsondan: Ah bu yeşillikler gibi saçma bir cevap geldi...

Ekstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı."