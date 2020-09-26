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Başkan Kızılkan: "256 personel ve 53 araçla vatandaşın hizmetindeyiz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; 256 personel ve 53 araçla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.İtfaiye Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan; "Kayseri İtfaiyesi’nin 94., Türk İtfaiye teşkilatının 306.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; 256 personel ve 53 araçla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.
İtfaiye Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan; "Kayseri İtfaiyesi’nin 94., Türk İtfaiye teşkilatının 306. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Haftası’nı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak başlatıyoruz. Bu arada İHH Kentsel Arama Kurtarma ekibi 12 farklı şehirden yaklaşık 70 kişinin katılımıyla Kayseri’de gerçekleştireceği kentsel arama kurtarma çalışmaların da startını vermiş olacağız. Bu anlamda özellikle İHH ekiplerine, Kayseri’de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri ve İtfaiye Haftası’na denk getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
En yakın ekipleriyle tehlikeye düşmüş her canlıya hizmet getirdiklerini sözlerine ekleyen Kızılkan; "Kayseri’de 16 farklı noktada 256 personel ve 53 itfaiye aracıyla hizmet etmekteyiz. 112 çağrı merkezine yapacağınız her ihbarda tehlikeye düşmüş her canlıya hizmet getiren Kayseri itfaiyesi size en yakın ekipleriyle yangına veya diğer afetlere müdahale çalışmalarını yürütecektir. Vatandaşlardan özellikle adreslerini net olarak belirtmelerini, buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan araç ne ise yönlendirileceği konusunda hiç şüphe olmasın. Kayseri itfaiyesi ve gönüllüler 7 gün 24 saat hazır olarak halkımızın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

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