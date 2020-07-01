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Başkan Kocaçoban: "Elektrik faturası krizi çözülmeli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, "Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri, genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı" dedi.Kocaçoban, camilerde halen uygulanmakta olan çift elektrik abonelik sistemi ile, camilerin aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılandığını, ısınma ve soğutma giderlerinin ise vatandaşlardan toplanan paralarla ödenmeye çalışıldığını bildirdi.Başkan Kocaçoban, borçların ödenememesi ve yeni faturaların eklenmesi elektrik şirketlerini cami elektriklerini kesme noktasına getirdiğini dile getirdi.Kocaçoban, sorunun çözümüyle ilgili Diyanet-Sen Genel Merkezi’nin de girişimleri bulunduğunu ifade ederek, "Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığı halde vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimiz maalesef elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülmesi, vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide edilmesi bizleri üzmektedir.

Başkan Kocaçoban: "Elektrik faturası krizi çözülmeli"

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, "Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri, genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı" dedi.
Kocaçoban, camilerde halen uygulanmakta olan çift elektrik abonelik sistemi ile, camilerin aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılandığını, ısınma ve soğutma giderlerinin ise vatandaşlardan toplanan paralarla ödenmeye çalışıldığını bildirdi.
Başkan Kocaçoban, borçların ödenememesi ve yeni faturaların eklenmesi elektrik şirketlerini cami elektriklerini kesme noktasına getirdiğini dile getirdi.
Kocaçoban, sorunun çözümüyle ilgili Diyanet-Sen Genel Merkezi’nin de girişimleri bulunduğunu ifade ederek, "Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığı halde vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimiz maalesef elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülmesi, vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide edilmesi bizleri üzmektedir. Elektrik faturalarını ödemek için vatandaşlardan istenen bağışlar hem vatandaşları hem de para toplamak zorunda kalan din görevlilerimizi bıktırmıştır.Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı" diye konuştu.

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