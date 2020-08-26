Başkan Kocaispir, muhtarlarla buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Tek tek muhtarları dinleyen Başkan Kocaispir, “Biz Yüreğir’de birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kocaispir, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi adına görüş alışıverişinde bulunmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, “Muhtarlarla buluşmak bizim için herhangi bir etkinlik değil. Bu şehri muhtarlarımızla beraber yönetiyoruz. Bu şehrin sorunlarının birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Her bir mahallemizin kendine has sorunları var. Bu sorunlarını biliyoruz. Yüreğir insanı alicenaptır. Yüreğirli kanaatkardır. Kendisine yapılan en küçük hizmetin kıymetini bilen insandır. O sebeple malumunuz seçildiğimiz günden beri insanlarımızın yanında olmaya çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Adana’nın en başarılı ilçesi olduk

Zor zamanlar geçirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldik Aralık ayında büyük bir sel felaketi ile boğuştuk. Sonra tam hızımızı aldık, yeni dönem başlıyor, 2020 hayır getirsin, uğur getirsin dedik bu kez de maalesef Mart ayı başında pandemi süreci başladı. An itibarı ile henüz bu süreci atlatabilmiş değiliz. İçimizde bu hastalığa yakalanıp atlatan muhtar kardeşlerimiz oldu. Onlara da tekrar şifalar diliyorum. Şunu gururla söylemek isterim. Bu pandemi sürecinde Yüreğir olarak, sadece belediye değil, kaymakamlık, diğer kamu kurumlarımız, muhtarlıklarımız hep beraber Adana’nın en başarılı ilçesi olduk. Hepinizi kutluyor, alkışlıyorum. Çok büyük gayret gösterdiniz, beraber işbirliği yaptık. Her bir vatandaşımızın sıkıntısının giderilmesi noktasında muazzam bir çaba gösterdik. Bu iyi niyetli, kalpten, yürekten bir çabaydı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.