Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de çıkmaz sokak kalmayacak"

Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile çıkmaz sokaklar ulaşıma açılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’de çıkmaz sokak kalmayacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yoğun bir sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da ilçenin kanayan yarası olan çıkmaz sokakları ulaşıma açıyor.

Başak Mahallesi 978 nolu sokakta yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçe genelinde başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. Bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekiplerimiz imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Daha önce Tahsilli ve Çamlıbel mahallelerimizde çıkmaz sokakları açtık. Bugün Başak Mahallemizdeyiz. Çıkmaz sokağın açılmasına katkı sağlayarak ulaşım hizmetine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sokağımızı çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde halkımızın hizmetine sunacağız. Yüreğir’de çıkmaz sokak kalmayacak” dedi.

Mahalle sakinleri sokağın açılmasından dolayı Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

